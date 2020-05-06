راغب علامة: لماذا يدافع رجال الدين عن الظالمين والفاسدين؟

متابعة بتجـــــــــرد: تساءل السوبر ستار ​راغب علامة​ عن سبب دفاع رجال الدين عن الظالمين والفاسدين عندما تظهر أي فضيحة فساد وسرقة تخصهم.

وكتب راغب علامة في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “لماذا ؟ لماذا عند ظهور أي فضيحة فساد وسرقة للمال العام وأموال المساكين من قِبَل أي مسؤول في الدولة، يهبّ رجال الدين المؤتمنينن على توجيهات ربّ العباد للدفاع عن المظلوم في وجه الظالم والسارق، للدفاع عن الظالمين والفاسدين! ويضعون خطوط حمراء في وجه المحاسبة؟؟ سؤالي بسيط ! لماذا؟!!!!”.

ولاقى منشوره تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.