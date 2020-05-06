“نيويورك تايمز” تحصد العدد الأكبر من جوائز بوليتزر للصحافة

متابعة بتجـــــــرد: حصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية العدد الأكبر من جوائز بوليتزر العريقة للعام 2020 مع إعلان الفائزين عبر الانترنت بسبب وباء كوفيد-19.

وأعلنت مديرة مجلس هذه الجوائز دانا كانيدي أسماء الفائزين من غرفة الجلوس في منزلها من خلال بث مباشر عبر يوتيوب بدلا من مراسم تقام عادة في جامعة كولومبيا في نيويورك.

وفازت “نيويورك تايمز” بثلاث جوائز من بينها تقرير استقصائي لبراين روزنتال حول أوساط النقل بالأجرة في نيويورك ألقى الضوء على وجود قروض تستغل السائقين الضعفاء.

ونالت الصحيفة كذلك جائزة أفضل تقرير دولي عن سلسلة من المقالات حول نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونالت مقالة طويلة بقلم نيكول هانا-جونز جائزة أفضل “تعليق”، وقد تناولت فيها أصول الولايات المتحدة من منظار الأفارقة المستعبدين. وتعد جوائز بوليترز أعرق المكافآت التي تمنح لصحافيين أو مؤسسات مقرها في الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد التغطية الأميركية الداخلية، فاز ثلاثة صحافيين من موقع “بروبابليكا” بجائزة حول تحقيق أظهر خللا كبير في الأسطول السابع في البحرية الأميركية.

وقد تقاسم هؤلاء جائزتهم مع مراسلين في “سياتل تايمز” كتبوا مقالات عدة حول مشاكل في التصميم أدت إلى فضيحة طائرة “737 ماكس” من صنع “بوينغ”.

ونالت صحيفة “كوريري-جورنال” في ليكزينغتن في ولاية كنتاكي جائزة تغطية الأخبار العاجلة عن تغطيتها لقرارات عفو أصدرها في اللحظة الأخيرة حاكم الولاية مات بفين عن محكومين بالاعدام. واستحدثت جوائز بوليتزر العام 1917 وهي تكافئ عمل صحافيين ومنشورات أميركية وصحف يومية ومجلات ومواقع إخبارية. وتمنح كذلك في مجال التصوير الصحافي والرسم والإذاعة والأدب والشعر والموسيقى.