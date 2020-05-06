هيفاء وهبي تتهم محمد وزيري بسرقة ملايين الدولارات منها.. وتلجأ إلى الشرطة

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المحامي ياسر قنطوش الموكل من الفنانة هيفاء وهبي تحرير محضر بحق مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن المعروف باسم محمد وزيري.

واشار فيه إلى أن الفنانة عهدت إلى الاخير بأن يحل محلها وينوب عنها في ما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية كما بتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإيصالات الناتجة عن ذلك.

وأضاف أن المدعى عليه كان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات ويتولى تسلم البدلات المادية المتفق عليها مع المنتجين والمتعهدين. وتابع أنه كان يقوم أيضاً بإيداعها في المصرف في حساب خاص بمقدمة الشكوى.

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ولفت المحامي في شكواه إلى أنه استغل التوكيل وقام بسحب مبالغ مالية كبيرة من الحساب المذكور مع تحويلها إلى حساب الخاص به دون علم الشاكية.

وذكر أن محمد استولى على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين ورأى في شكواه أنه خائن للأمانة وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضى أجراً مقابل عمله كمدير لأعمال الفنانة. واعتبر أنه ارتكب بذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات وطلب أخذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.

وذكرت تقارير إعلامية ان المبالغ الضائعة على وهبي تفوق 63 مليون جنيه مصري اي ما يعادل نحو 3.6 مليون دولار اميركي.