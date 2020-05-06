“الأصل مصري”.. تامر حسني يتغنى بقدرة المصريين على التكاتف والصمود بوجه الأزمات

متابعة بتجـــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنية جديدة بعنوان “الأصل مصري” في إعلان ترويجي لشركة المحمول “المصرية للاتصالات”.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان يحمل رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، من خلال لوحات فنية رائعة تم تصويرها بالكامل داخل نهر النيل بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود وتحدي الصعاب.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “”الأصل مصري” رسالة تأتي في وقتها للتأكيد على قدرة شعبنا الأصيل على مواجهة الأزمات” موجهًا الشكر للنجم الكبير تامر حسني، الذي لم يتردد في المشاركة في هذا العمل المصري الرائع.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو الإعلان حقق رواجًا واسعًا فور طرحه، كما تصدّر هاشتاع اسم الأغنية “الأصل مصري” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في مصر وعدد من البلدان العربية.