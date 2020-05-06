تدرس مقاضاته.. فيفي عبده لرامز جلال: "إنت مجنون رسمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعالت صرخات الفنانة فيفي عبده في وجه رامز جلال مع بداية حلقتها في برنامج المقالب الذي يقدمه قائلة الأخير "ده إنت مجنون رسمي"، وذلك قبل معرفتها بأن ما ما قالته هو الاسم الحقيقي للبرنامج.
فيفي عبده التي تعتبر ضيفة أساسية في برنامج مقالب رامز جلال سنوياً، واصلت الصراخ منذ اللحظة الأولى للحقة وحتى نهايتها، فيما ظهرت علامات الخوف وجهها مع كل مقلب.
وكانت فيفي عبده أعلنت خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، إنها تفكر في مقاضاة رامز جلال، وطلب تعويض.
وأضافت "فيفي" خلال مداخلتها: "هوديه في داهية، لأنه كهربني زيادة عن اللزوم، أنا حسيت إنهم خطفوني في إسرائيل وبيعاقبوني".
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