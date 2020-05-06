شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تمنع يسرا من قراءة الفنجان فى الحلقة 12 من مسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "خيانة عهد" قيام سلوى عثمان بمنع يسرا من قراءة الفنجان من جديد، حيث وجدت سلوى، يسرا وهي تختبئ في المطبخ وتحاول قراءة فنجان ابنها للاطمئنان عليه، ولكنها منعتها من القيام بذلك لأن في كل مرة تقوم فيها بقراءة الفنجان تحدث لها مشاكل عديدة.

وشهدت نهاية الحلقة قيام جومانا مراد بالتحرى عن رقم الهاتف الذي أرسل لها الفيديو الفاضح الخاص بها وتسبب في احتجازها بقسم الشرطة وعلمت، جومانا العنوان الذي أرسل منه الفيديو لتفاجأ بأنه نفس عنوان خالد سرحان المحامي شقيق حلا شيحة.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.