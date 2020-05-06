شكرا لقرائتكم خبر عن ونحب تانى ليه الحلقة 12.. كريم فهمى يحرج تارا عماد بسبب ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل ونحب تانى ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة قناة CBC، محاولات مراد السويفى "كريم فهمى" للوصول لغالية "ياسمين عبد العزيز"، ولكنها ترفض الرد عليه وترسل له رسالة صوتية تترجاه فيها بعدم معاودة الاتصال بها مرة أخرى.

يقرر كريم فهمى خلال حواره مع صديقه المقرب إسلام جمال الكف عن ملاحقة ياسمين، وأنه لن يفرض نفسه عليها أكثر من ذلك، ومن جانبه يخبره صديقه بأنه سيعود لزوجته مرة أخرى مما يجعل كريم يندهش لذلك، ويطلب منه أن يتريث فى القرار، خاصة أنه متأكد من خيانتها له، فيحاول إسلام تبرير رجوعه بأنه غير متأكد من أنها تخونه، وأنه يخشى أن يكون قد حدث سوء تفاهم نتج عنه تلك المشكلة .

يحاول إيهاب "إيهاب فهمى" أن يحدث وقيعة بين إسلام جمال صديق كريم فهمى ابن عمه، والذى يعمل معهما فى الشركة، وبين والد كريم "محسن صبرى" حيث يتهمه بتسريب معلومات هامة عن الشركة لأعدائهم، ولديه مستندات وملفات تثبت صحة كلامه، يطلب محسن صبرى منه تلك المستندات حتى يتأكد بنفسه .

تقرر ميرنا "سمر مرسى" أن تعود للعمل مع عبد الله الروبى "شريف منير" وتتعاون معه فى فيلمه الجديد، وذلك بعدما شعرت أن أختها هدير "كارولين عزمى" تحوم حول عبد الله وتحاول إيقاعه فى حبها، تذهب ميرنا لحضور أول اجتماع مع فريق عمل الفيلم لتتفاجأ بوجود ياسمين هناك بصفتها مهندسة الديكور، الأمر الذى يجعل ميرنا تندهش ولكنها تحاول الحديث معها فتجد رد فعل غير متوقع منها، حيث تلومها ياسمين على عدم السؤال عنها كل هذه الفترة خاصة أنها صديقتها قبل كونها مساعدة طليقها، تبرر ميرنا ذلك بأن موقفها حساس بسبب عملها مع طليق ياسمين فتنهى ياسمين حديثها معها بأنها كانت تعتقد أنهم أصدقاء ولكنها كانت خاطئة .

تذهب تارا عماد لكريم فهمى مكتبه لتجد داليدا مساعدته فى المكتب معه، فتطلب منه أن يتحدثا على انفراد فتخرج داليدا متحججة بأنها ستطلب له وجبة الغداء محاولة أن تكيد تارا عماد، عقب خروجها تسأل تارا كريم عن علاقته بياسمين، ولكن يصدها ويقول لها إن هذا الأمر لا يخصها فى شيء، وألا تنسى أن علاقتهما مجرد عمل فقط، كما يطلب منها ألا تتحدث مرة أخرى فى أى أمور شخصية .

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني.