شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 13.. أحمد صلاح حسنى يتحرش بجميلة الغازية ويعترف بحبه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذهب أحمد صلاح حسني "المعلم عزمي" لمنزل جميلة الغازية ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل "الفتوة"، ويحاول التحرش بها ولكنها تصده، قائلة له: "أنا أهم حاجة كرامتي"، ولكن عزمى يعترف لها بحبه ويؤكد لها أن ما فعله من ضرر كان هدفه الحب، ولكن لو استمرت في صده سوف يخلع قلبه ويمنحها فرصة للتفكير، ولكنها تؤكد له أن الحب بالنسبة لها الزواج وتقول له: "أعلى ما في خيلك اركبه".



أحمد صلاح حسني

الشيخ مبروك يأخذ "ليل" مي عمر وهنادي مهنا "شكر" ويذهب لدكان ياسر جلال "حسن الجبالي"، ويتقابل الرباعي ويقرروا الذهاب للبحث عن أم "ليل" التى اختفت منذ فترة.



جميلة واحمد صلاح حسني

وكانت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "الفتوة"، لياسر جلال، بدأت بأحمد خليل يحلم بأحمد الجبالي والد حسن وهو ينادي عليه ويستيقظ مفزوعا، ويقابل المعلم سيد اللبان حسن الجبالي في دكانه ومعه عم مسعد ويقول سيد اللبان لحسن: "هل ترك والدك لي أي شىء"، فيرد عليه حسن الحبالي بالنفي، ويترك سيد اللبان حسن الجبالي ويعده بأنه سيمر عليه مرة أخرى.

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مسلسل الفتوة

رياض الخولي يحكي لجعفر عن الكنز الذي وجده أحمد الجبالي وأسماه كنز الدم وطلب من الشيخ أن يجد صاحبه وإلا يوزعه عليهم، يقابل حسن الجبالي عمه ويطلب منه الأخير نصيبه في الدكان برغم أنه قد حصل على حقه، ويطلب منه عمه مستندا يثبت انه حصل على حقه. ولكن عم مسعد "عهدي صادق" يعاتب عم حسن الحبالي، مؤكدا له أنه حصل على حقه وأنه حرامى وضلالي، وأنه شاهد أنه حصل على حقه كاملا ويطرد حسن الجبالي عمه من دكانه.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.