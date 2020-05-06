شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يرد على يوسف الشريف بعد إشادته بالاختيار: "مبدع كالعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أمير كرارة على تهنئة الفنان يوسف الشريف بنجاح مسلسله "النهاية" الذى حقق نجاحا منذ عرضه مع بدء الموسم الرمضانى الحالي.

النجم أمير كرارة قال عبر حسابه بموقع تويتر: " تحياتي ليك أنت يا صديقي ومليون مبروك يا حبيبي على النهاية ومبدع كالعادة وده اللى اتعودنا عليه منك".



أمير كرارة ويوسف الشريف

يشار أن النجم يوسف الشريف، أشاد بأحداث مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة ومحاولة صناعة قدوة للشباب من تضحيات أبطال القوات المسلحة، وغرد يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "فكرة أن مسلسل يكون فيه قدوة لشبابنا والقدوة ده يكون بطل شهيد وإن البطل ده كمان يكون من الجيش المصري العظيم دي حاجة كبيرة أوي. مطلوب أعمال كتير من دي تحية من القلب لطاقم العمل".

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وكانت بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "النهاية"، ليوسف الشريف، بالسيد مؤنس يحقق مع كل العاملين بشركة "إينرجيكو" حول ما حدث فى موضوع سرقة ملفات الوعى، ويطلب أحمد وفيق من رجاله البحث عن الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، وفى نفس الوقت يتوجه عمرو عبد الجليل ليسر الموظف بشركة إنيرحيكو في مخزن الفاكهة والخضراوات ويطلب من "يسر" توفير مكان آمن يختفى فيه لفترة وبالفعل يوفر له ذلك.

المهندس زين يستيقظ من نومه في مسكنه بالواحة ويبدأ عمله ولكنه خلال العمل يسترجع الكثير من المواقف داخل عقله كأنه يعود فلاش باك، وفجأة تسأله "سليمة" عن سرحانه المفاجئ وتقول له: "أنت مش سهل"، ويقرر زين أن يسجل كل ما يدور حوله ولكنه ما زال لديه شك كبير فيما يفعله بالواحة.

المهندس زين في تكتل الواحة تتزداد شكوكه ويشعر بأنه مراقب وتدور في رأسه الكثير من الأسئلة ويكتشف أن "سليمة" سارة عادل تراقبه أو تقوم بإلهائه عن أشياء حتى لا يفكر، ويقابل زين "فارس" محمد الكيلاني ويطلب مقابلته ويطلب منه ألا يخبر أحد بمقابلتهما معا.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.