شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 12.. تارا عماد تتهم ياسمين عبدالعزيز بالتخطيط لخطف خطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما، باكتشاف يسرا "تارا عماد" أن صديقتها غالية "ياسمين عبد العزيز" تعرف خطيبها السابق مراد السويفى "كريم فهمى"، وذلك حين ذهبت تارا عماد لياسمين الجاليرى الخاص بها، وبالمصادفة يرن هاتف ياسمين لتنظر تارا إليه وتجد المتصل هو مراد السويفى خطيبها السابق .

وتحاول ياسمين أن تبرر لتارا ما حدث، وتأكد لها أنها كانت تنوى مصارحتها بعلاقتها بكريم فهمى، لكن تنفعل تارا عليها وتسألها هل تقابله وتتحدث إليه فلا تستطيع ياسمين إنكار ذلك، وتؤكد لها أنهما تقابلا وتحدثا سويا، وهنا تنفجر تارا عماد فى وجه ياسمين وتتهمها بالتخطيط لخطف كريم منها، وتحاول ياسمين الدفاع عن نفسها ولكن بلا جدوى، لتنهى تارا حديثها قائلة إنها المخطئة منذ البداية عندما عرفتها من الشارع وجعلتها صديقة مقربة منها .

تترك تارا عماد المكان وتنصرف منفعلة، وتبدأ ياسمين فى البكاء وتحاول صديقتها علا رشدى تهدئتها ولكن تعترف ياسمين لها بخطئها وأن تارا لها كل الحق فيما قالت وفى اتهاماتها، وأنها قد أخطأت عندما أخفت عنها علاقتها بكريم فهمى خطيبها السابق.

مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني.