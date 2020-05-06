جومانا مراد مطلوبة على تويتر بسبب "خيانة عهد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تألقها فى الحلقة 12 من مسلسل "خيانة عهد" تصدرت النجمة جومانا مراد تريند تويتر، إذ دخلت جومانا مراد خلال الحلقة الحجز مع المجرمين فى القسم، مما جعلها تستنجد بفرح "حلا شيحة"، والتى قامت بإخبار شقيقها خالد سرحان للوقوف إلى جوار جومانا وإخراجها من الحجز، وبالفعل قام خالد بإخراجها بعدما انهى الإجراءات.
وشهدت الحلقة قيام بيومى فؤاد بدعوة أسرة يسرا وشقيقتها حلا شيحة وخالد سرحان وأولاده لقضاء إجازة معا جميعا وتفاجأ خالد سرحان بوجود موكلته التى تورط معها فى علاقة وأجبرته على دفع 2 مليون جنيه، فى نفس الفندق معه، حيث أخبرته أنها جاءت لقضاء الوقت معه بعدما علمت بوجوده.
مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .
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