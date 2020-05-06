شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد مطلوبة على تويتر بسبب "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تألقها فى الحلقة 12 من مسلسل "خيانة عهد" تصدرت النجمة جومانا مراد تريند ‏تويتر، إذ دخلت جومانا مراد خلال الحلقة الحجز مع المجرمين فى القسم، مما جعلها ‏تستنجد بفرح "حلا شيحة"، والتى قامت بإخبار شقيقها خالد سرحان للوقوف إلى جوار ‏جومانا وإخراجها من الحجز، وبالفعل قام خالد بإخراجها بعدما انهى الإجراءات‎.‎

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وشهدت الحلقة قيام بيومى فؤاد بدعوة أسرة يسرا وشقيقتها حلا شيحة وخالد سرحان ‏وأولاده لقضاء إجازة معا جميعا وتفاجأ خالد سرحان بوجود موكلته التى تورط معها فى ‏علاقة وأجبرته على دفع 2 مليون جنيه، فى نفس الفندق معه، حيث أخبرته أنها جاءت ‏لقضاء الوقت معه بعدما علمت بوجوده.‏

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة ‏يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج ‏سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين ‏شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير ‏اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .‏