شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 12.. محمد كيلانى يقابل يوسف الشريف ويكتشفان خداع الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن لقاء المهندس زين "يوسف الشريف" بفارس"محمد كيلاني" ابن الجد إبراهيم كشف الكثير من الألغاز التي كانت تدور في عقل المهندس زين، ومنها أن الاتصالات التي يقوم زين مع زوجته وفارس مع والده جميعها اتصالات وهمية عبارة عن "سوفت وير" محمل عليه ذكريات.

وكانت تفاصيل المشهد الكاشف أن فارس يحدث والده أمام زين عبر الشاشة ويحدثه عن "الهدية" التى منحها الجد إبراهيم "عبد الرحيم حسن" ليوسف الشريف، وخلال اللقاء يشعر زين أن من يحدثه ليس الجد إبراهيم وبعد اللقاء يؤكد زين لفارس أن من يحدثه ليس والده ولكنه سوفت وير محمل عليه ذكرياته ويشك زين في مكالماته هو الآخر مع رضوي زوجته "ناهد السباعي"، وتستمر الشكوك في رأسه.



محمد كيلاني ويوسف الشريف

بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "النهاية"، ليوسف الشريف، بالسيد مؤنس يحقق مع كل العاملين بشركة "إينرجيكو" حول ما حدث فى موضوع سرقة ملفات الوعى، ويطلب أحمد وفيق من رجاله البحث عن الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، وفى نفس الوقت يتوجه عمرو عبد الجليل ليسر الموظف بشركة إنيرحيكو في مخزن الفاكهة والخضراوات ويطلب من "يسر" توفير مكان آمن يختفى فيه لفترة وبالفعل يوفر له ذلك.

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محمد كيلاني في مسلسل النهاية

المهندس زين في تكتل الواحة تتزداد شكوكه ويشعر بأنه مراقب وتدور في رأسه الكثير من الأسئلة ويكتشف أن "سليمة" سارة عادل تراقبه أو تقوم بإلهائه عن أشياء حتى لا يفكر، ويقابل زين "فارس" محمد الكيلاني ويطلب مقابلته ويطلب منه ألا يخبر أحد بمقابلتهما معا.

المهندس زين في تكتل الواحة تتزداد شكوكه ويشعر بأنه مراقب وتدور في رأسه الكثير من الأسئلة ويكتشف أن "سليمة" سارة عادل تراقبه أو تقوم بإلهائه عن أشياء حتى لا يفكر، ويقابل زين "فارس" محمد الكيلاني ويطلب مقابلته ويطلب منه ألا يخبر أحد بمقابلتهما معا.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.