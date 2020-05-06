شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 12.. صلاح عبد الله يعانى من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحقلة الثانية عشرة من مسلسل "عمر ودياب" رعاية كل من على ربيع ومصطفى خاطر "عمر" و"دياب" الرجل المسن الذى يعانى من الزهايمر ويجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله حتى يعود ابنه "محمد على رزق" من السفر.
وأثناء مشاهدة عمر ودياب أحد الأفلام اقتحمت عصابة فيلا الرجل المسن لسرقتها وتصدى لهما صلاح عبدالله وقام بحبس ربيع وخاطر فى الغرفة نتيجة إهمالهما فى العمل.
مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 12.. صلاح عبد الله يعانى من الزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.