شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 12.. صلاح عبد الله يعانى من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحقلة الثانية عشرة من مسلسل "عمر ودياب" رعاية كل من على ربيع ومصطفى خاطر "عمر" و"دياب" الرجل المسن الذى يعانى من الزهايمر ويجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله حتى يعود ابنه "محمد على رزق" من السفر.

وأثناء مشاهدة عمر ودياب أحد الأفلام اقتحمت عصابة فيلا الرجل المسن لسرقتها وتصدى لهما صلاح عبدالله وقام بحبس ربيع وخاطر فى الغرفة نتيجة إهمالهما فى العمل.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.