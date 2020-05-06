شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 12.. يوسف الشريف تزداد شكوكه فى عمله بتكتل الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "النهاية"، ليوسف الشريف، بالسيد مؤنس يحقق مع كل العاملين بشركة "إينرجيكو" حول ما حدث فى موضوع سرقة ملفات الوعى، ويطلب أحمد وفيق من رجاله البحث عن الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، وفى نفس الوقت يتوجه عمرو عبد الجليل ليسر الموظف بشركة إنيرحيكو في مخزن الفاكهة والخضراوات ويطلب من "يسر" توفير مكان آمن يختفى فيه لفترة وبالفعل يوفر له ذلك.

المهندس زين يستيقظ من نومه في مسكنه بالواحة ويبدأ عمله ولكنه خلال العمل يسترجع الكثير من المواقف داخل عقله كأنه يعود فلاش باك، وفجأة تسأله "سليمة" عن سرحانه المفاجئ وتقول له: "أنت مش سهل"، ويقرر زين أن يسجل كل ما يدور حوله ولكنه ما زال لديه شك كبير فيما يفعله بالواحة.

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المهندس زين في تكتل الواحة تتزداد شكوكه ويشعر بأنه مراقب وتدور في رأسه الكثير من الأسئلة ويكتشف أن "سليمة" سارة عادل تراقبه أو تقوم بإلهائه عن أشياء حتى لا يفكر، ويقابل زين "فارس" محمد الكيلاني ويطلب مقابلته ويطلب منه ألا يخبر أحد بمقابلتهما معا.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.