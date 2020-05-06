شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير كرارة يحفز جنوده: اسمهم تكفيريين مش إرهابيين عشان بيكفرونا ظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مؤثر خلال الحلقة 12 من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة on، حيث قال الرائد أركان حرب أحمد منسى لجنوده كلمات تحفيزية تحفر في أذهانهم وتعطيهم ثقة كبيرة ودافعا للقضاء على التكفيريين، قائلا: "اسمهم تكفيريين مش إرهابيين، الناس دى بتفكرنى أنا وأنت وأمك أبوك.. الناس دى متعرفش ربنا".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.