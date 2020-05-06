"أنا بني آدم ومش هسيب البلد وأمشي".. رسالة نجل هشام سليم لمنتقدي عبوره الجنسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
وجه "نور"، نجل الفنان هشام سليم، رسالة إلى منتقدي قصة عبوره الجنسي من أنثى إلى ذكر، قائلًا: "أنا مجرد بني آدم واللي شايفيني غلطان أو اللي بعمله حرام تعالى اتكلم معايا".
وأضاف "نور"، في لقاء "أونلاين"، مع برنامج "جعفر توك"، مع الإعلامي جعفر عبد الكريم: "أنا بني آدم كويس، بعمل خير وبحترم اللي قدامي، تعالوا اتكلموا معايا وشوفوا أنا مريت بإيه في حياتي".
وتابع: "أنا مصري وهفضل مصري ومش عايز أمشي وأسيب البلد.. ولو حصل إن الناس كلها كرهتني يبقى أنتوا بوظتوا حياتي متكرهونيش من غير ما تعرفوني".
وكشف هشام سليم عن تفاصيل ابنه العابر جنسيًّا "نور"، لأول مرة خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي، ولاقى تصريحه دعمًا كبيرًا من الفنانين والجمهور الذين أثنوا على تفهمه للأزمة.
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