10 أفلام تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان "ريف آرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة "أ ش أ"

أعلن مهرجان ريف آرت للأفلام العمودية عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان و يبلغ عددها عشرة أفلام وهي: (حالة قلق لأنس عوض، أسبوعين لأمين إسماعيل، دخل الحرامي لفرح نوير، المكالمة لمينا ماهر ومينا نادر، غياب لريم أسامة، مجتمع اليوم لفريدة مبروك، سررت بلقائك لماريان مجدي، منتصف الليل لإبرام جرجس، الصندوق لأحمد الرماد، وليمبو لأحمد سمير).

وكانت عروض الأفلام قد بدأت اليوم الثلاثاء 5 مايو علي صفحات المهرجان علي فيسبوك وانستجرام، وستكون متاحة لمدة 48 ساعة فقط، وجائزة الجمهور سوف تمنح للفيلم الذي يحصل على أكبر عدد من اللايكات على صفحات المهرجان على فيسبوك وانستجرام مجمعين أثناء ساعات العرض الـ48، وذلك يوم الخميس 7 مايو.

مهرجان ريف آرت هو أول مهرجان للأفلام العمودية في مصر والتي لا تحتاج لتنفيذها سوى أن تدير عدسة الكاميرا أو الموبايل 90 درجة مئوية وتبدأ التصوير، وكان من المقرر أن تبدأ فعاليات أولى دوراته قبل عدة أشهر بحضور لجنة تحكيم وجمهور في صالات السينما، ولكن تم تأجيله لتأتِ ظروف الحظر ويٌقرر إقامته في هذا التوقيت، خاصة مع حظر التجوال والمطالب بالبقاء في المنزل، فكان هذا تشجيعاً على الالتزام بقرار الحظر، مع إعطاء الموهوبين الفرصة لاستثمار أوقاتهم.