فيديو | هل استشار هشام سليم الدين قبل عبور ابنه جنسيًّا؟.. الفنان يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
قال الفنان هشام سليم إنه لم يستشر الدين في القصة المتعلقة بتحول ابنته "نورا" إلى "نور"، قائلًا: "ربنا مش طالب مننا إننا نحكم على حد، ربنا رحمته كبيرة أوي".
وأضاف "سليم"، في حواره مع برنامج "جعفر توك"، مع الإعلامي جعفر عبد الكريم: "محدش له الحق إنه يحاسبني أو يحاسب إبني لمجرد إنه شايف نفسه أحسن منه، ربنا اللي خالقنا وهو اللي يحاسبنا".
وأكد "نور"، نجل الفنان تأييده لكلام والده قائلًا: "الموضوع بيني وبين ربنا، وهو هيحاسبني.. مش أي حد تاني".
وكشف هشام سليم عن تفاصيل ابنه العابر جنسيًّا "نور"، لأول مرة خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي، ولاقى تصريحه دعم كبير من الفنانين والجمهور الذين أثنوا على تفهمه للأزمة.
"لا يحق لأحد أن يحاسبني أو يحاسب ابني...— Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) May 5, 2020
ربنا هو من خلقنا وهو من سيحاسبنا!"
هشام سليم عن عبور ابنه نور. #جعفر_توك #العابر_الجنسي pic.twitter.com/xEzXdVqg25
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