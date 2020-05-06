محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تصدر "نور"، نجل الفنان هشام سليم، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد تصريحات والده بشأن تحوله من "نورا" إلى "نور".
وفي أول ظهور للشاب، تطرق للحديث عن العديد من التفاصيل المتعلقة بقصته.
وقال "نور"، في لقاء "أونلاين"، مع برنامج "جعفر توك"، مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، إنه واجه صعوبات عدة في أثناء مرحلة اكتشافه الأمر، قائلًا: "مكنتش فاهم حاجة ودورت على الإنترنت أنا عايش في مصر ومفيش الكلام ده هنا، لحد دلوقتي معرفش غير شخصين تلاتة بس اللي زيي، والصراحة كان في أوقات كتيرة كنت بفكر في الانتحار مكنتش حاسس إني طبيعي وحاسس إني مش عارف أعيش حياتي".
وتابع نور هشام سليم: "مكنتش شايف مستقبل لنفسي.. لا جواز ولا شغل ولا أي حاجة.. بس اتعلمت أحب نفسي وأعمل اللي عليا، ومكنتش عايز أقول لوالدي ووالدتي أي حاجة غير لما أكون أنا عارف أنا عايز إيه".
وكشف هشان سليم عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح نور، لأول مرة خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي، ولاقى تصريحه دعم كبير من الفنانين الجمهور الذين أشادوا بتفهمه للأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "فكرت في الانتحار".. أول ظهور لنجل هشام سليم المتحول جنسيًّا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.