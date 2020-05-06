"فكرت في الانتحار".. أول ظهور لنجل هشام سليم المتحول جنسيًّا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدر "نور"، نجل الفنان هشام سليم، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد تصريحات والده بشأن تحوله من "نورا" إلى "نور".

وفي أول ظهور للشاب، تطرق للحديث عن العديد من التفاصيل المتعلقة بقصته.

وقال "نور"، في لقاء "أونلاين"، مع برنامج "جعفر توك"، مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، إنه واجه صعوبات عدة في أثناء مرحلة اكتشافه الأمر، قائلًا: "مكنتش فاهم حاجة ودورت على الإنترنت أنا عايش في مصر ومفيش الكلام ده هنا، لحد دلوقتي معرفش غير شخصين تلاتة بس اللي زيي، والصراحة كان في أوقات كتيرة كنت بفكر في الانتحار مكنتش حاسس إني طبيعي وحاسس إني مش عارف أعيش حياتي".

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وتابع نور هشام سليم: "مكنتش شايف مستقبل لنفسي.. لا جواز ولا شغل ولا أي حاجة.. بس اتعلمت أحب نفسي وأعمل اللي عليا، ومكنتش عايز أقول لوالدي ووالدتي أي حاجة غير لما أكون أنا عارف أنا عايز إيه".

وكشف هشان سليم عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح نور، لأول مرة خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي، ولاقى تصريحه دعم كبير من الفنانين الجمهور الذين أشادوا بتفهمه للأزمة.