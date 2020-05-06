بالصور: في عيد ميلادها الـ32 هكذا غيرت أديل ستايلها وشكلها بمرور الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:45 صباحاً - لفتت الفنانة والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية أديل لوريس بلو أدكينز الشهيرة بأديل الأنظار إليها بجمال صوتها المذهل والمؤثر منذ اللحظة الأولى لظهورها الفني وإطلاق ألبومها الأول "19" عام 2008 الذي احتل المرتبة الأولى على الصعيد الفني والنقدي والمبيعات في بريطانيا،وحصد سبع أسطوانات بلاتينية ، وأديل حتى هذه اللحظة التي تحتفل فيها اليوم الثلاثاء 5 مايو- أيار 2020 بعيد ميلادها ال32 ما زالت بقمة نجاحها الفني العالمي ،ومازالت تثير الإعجاب بوزنها الرشيق الجديد ،واقتنصت الكثير من مشاعر الإعجاب والتقدير لنجاحها الشخصي كإمرأة في الظهور برشاقة جذابة وفاتنة أمام الملايين وبستايل جديد مختلف مائة بالمائة عن ستايلها وشكلها السابق.

أديل



ولدت أديل في إنجلترا في مثل هذا اليوم 5 مايو عام 1988 وتربت على يد والدتها بعد أن هجر والدها عائلته.



تجاوزت مبيعاتها الملايين حول العالم، وحازت على 15 جائزة غرامي Grammy awards و18 جائزة Billboard Music Awards بالإضافة إلى فوزها بالعديد من جوائز أوسكار وجولدن غلوب ،هيمنت أديل بصوتها الساحر وأغانيها الرائعة على عالم الموسيقى الأوروبية كاملة حتى تغيرت حياتها وزادت عمقاً بزواجها من سيمون كونيكي، والد إبنها الوحيد أنجيلو الذي أنجبته عام 2012 ثم طلاقها من زوجها سيمون 2019 ودياً،وها هي تعيش الآن قصة حب جديدة مع رجل غامض جذاب.

أديل



في أكتوبر 2012 وقبل ولادتها طفلها الأول أنجيلو بدأت أديل رحلة خسارة الوزن الصعبة ،و قررت أديل تغيير حياتها الشخصية والجسدية ،فنجحت بالتخلص من الكثير من وزنها الزائد حفاظاً على صحتها،ولإدراكها حاجتها للتغيير جذرياً بكل شيء.

Advertisements



وقالت أديل مرة في مقابلة صحفية، إنها تلقت الدعم المبكر في بداياتها الفنية الأولى بسبب وزنها الزائد وحب الناس لصوتها المذهل ، وفي عام 2016 حققت ما تريد ونزل وزنها إلى درجة كبيرة ،وأصبحت تجد بسهولة مقاسها عكس السابق.

أديل



وصرحت أديل في وقت سابق،إنها لم تنزعج يوماً من وزنها الزائد،وقالت:" لم أقلق يوماً من وزني الزائد أو شعرت بقلة ثقة بنفسي أمام جمهوري،لكني أخيراً قررت أن أفعل ما طلبته أمي مني: "إفعلي الأشياء من أجل نفسك وليس من أجل الآخرين فقط".



وأديل بدأت منذ عام 2019 بالتحول المصيري في شكلها وحياتها من أجل إسعاد نفسها وليس إسعاد الآخرين فقط.

أديل



تابع رحلة تحول وتغير ستايل وشكل أديل بمرور الزمن بالصور .