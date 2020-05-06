وفاة مغنية "الكاونتري" كيدي غروفر باكراً بعمر الـ30 توجع محبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:45 صباحاً - يخلد ذكرى وفن الكثير من نجوم الغناء حين يرحلون مبكراً بسن الشباب وهم لم يحققوا بعد الكثير من أحلامهم وطموحاتهم الكثيرة،ومن بين هؤلاء: مغنية الكاونتري الأمريكية الشهيرة كيدي غروفر التي رحلت مبكراً عن العالم فأوجعت قلوب محبيها.



توفيت فنانة "الكاونتري والبوب" الأمريكية كيدي غروفر ،عن عمر يناهز 30 عاماً يوم السبت 2 مايو- أيار 2020 الجاري .



واشتهرت الفنانة كيدي غروفر عالمياُ بأغنيتها الجميلة: "This Little Girl" التي أطلقتها عام 2011،وأيضا بأغنية : “forget you”.



وأكد كودي شقيق الفنانة كودي غروفز الأكبر خبر رحيلها بمنشور له بحسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يوم الأحد 3 مايو – أيار الجاري، موضحا ان أسباب الوفاة التي كشفها تشريح الطب الشرعي كانت طبيعية وكتب : "لقد تركت كيدي غروفز هذا العالم، التفاصيل محدودة في الوقت الحالي، لكن العائلة تحاول معرفتها، وستنشر التفاصيل في الوقت المناسب" .



وتابع :"أكره أن علي أن أفعل ذلك، ولكن يبدو أن العالم الافتراضي والإنترنت ليسا سوى مجموعة من الأخبار الكاذبة والملتوية. ذكرت سابقاً أنه ليس لدينا أية معلومات، في محاولة لمنع الشائعات، ولكني أقدم تحديثاً ".



يذكر أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أنه لا وجود لأي خطأ أو اشتباه في الانتحار.



يشار إلى أن بداية إحتراف كيدي غروفر الحقيقية كانت عام 2009 بعد وفاة شقيقها الأكبر كيسي،وأنها عانت من مشاكل صحية غامضة في خريف العام الماضي.



كما يقال إنها عانت بعض المشاكل في صحتها العقلية إثر تزايد مخاوفها من فيروس كورونا – كوفيد19 خلال مكوثها في منزلها جراء الحجر الصحي المنزلي،وقالت بإحدى تعليقاتها:" أنا أشعر بالوحدة والخوف بعيداً عن كل من أحبهم،ولا يوجد ما أفعله سوى شغل نفسي بالعمل والموسيقى".



وقد عبر المئات من أصدقائها ومعارفها عن حزنهم العميق لفقدانهم لها فجأة دون سابق إنذار عبر مواقع التواصل الإجتماعي،وأكد البعض منهم أنه للآن لا يصدق وفاتها فجأة وبشكل طبيعي،وأن رحيلها قد آلمهم للغاية.



والبعض لم يستطع منع نفسه من البكاء فخانته دموعه وانهمرت على وجهه بغزارة.







