أحداث الحلقة الثانية عشر من فالنتينو.. إصابة نجل وفاء صادق بطعن في البطن

تبدأ أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" بطعن ابن وفاء صادق (جيلان) في فناء مدرسة (البهاء) وذلك بعدما نقل إليها نتيجة فصله من مدارس (فالنتينو) بعد ما عاكس أحد الطلبة صديقته، والتي فصل بسببها من مدارس (فالنتينو) مما دفعه للدفاع عنها.
وتتوالى الأحداث بنقله إلى المستشفى و خضوعة لعمليه استمرت اكثر من 6 ساعات داخلغرفة العمليات.
كما تشهد الحلقة علاقة صداقة جديدة بين محمد كيلاني (أرشميدس)، ووفاء صادق (جيلان) بعدما دخل ابنها غرفة العمليات، بعدما بكى حزناً على ما حدث لنجلها، وهذا ما جعلها تشعر أنه يحبها، ووقوفه بجوارها في أزمتها.
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يذكر ان مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسنمنصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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