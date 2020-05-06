طليق نور اللبنانية ينتقم منها بعد اتهامه بقتل نجلاء بدر

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل الرمضاني "البرنس" تخطيط طليق نور اللبنانية (علا) الإنتقام منها هي ووالدتها صفاء الطوخى، بعد ما سمحا له بدخول منزلهم، حيث وضع أسورة ذهبية في المنزل، حتى يقوم بالإبلاغ عنهما.

وهو ما حدث بالفعل، ولكن والدتها اكتشفت تلك المكيدة بعد رحيله وقامت بإخفائها فى (المنور) قبل حضور الشرطة للتفتيش، وذلك بعد ما اتهمته (علا) بمحضر في قسم الشرطة

بمحاولة قتل (رضوان البرنس) مما تسبب في وفاة زوجته وابنه.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين

أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.