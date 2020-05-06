كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر احمد خالد صالح ينسب نجاح "الفتوة" لياسر جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعرب الفنان احمد خالد صالح نجل النجم الراحل خالد صالح عن حبه الشديد للنجم ياسر جلال , فقام بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي " انستجرام" وظهر احمد في الصورة برفقة الفنان ياسر جلال , وكتب نجم النجوم والاخ الكبير وبدون روحه الحلوة وقلبه الأبيض مستحيل كان العمل يخرج بهذا الشكل وأضاف ربنا يكتبلنا النجاح والشغل يكون عاجبكم Advertisements مسلسل الفتوة يشارك به احمد خالد صالح في السباق الرمضاني , ويعد اول عمل يجمعه بالنجم ياسر جلال يذكر أن مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى. يشار الي ان اخر اعمال احمد خالد صالح خارج السباق الرمضاني مسلسل " الانسة فرح " ويشاركة في البطولة نخبة من النجوم منهم رانيا يوسف , أسماء أبو اليزيد , محمد الكيلاني واخرين .

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