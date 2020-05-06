كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. أيمن عزب يوجه الشكر لزينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت شاشة قناة "النهار دراما" الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، منذ قليل، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث حيث ذهب الفنان ايمن عزب إلى المستشفى الخاص ب زينة "مريم" وتوجه بالشكر لها لأنها أنقذت حياة زوجته بعد إجراء عملية جراحية لها.

كما أخبرها أيمن بأن الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" وسلوى خطاب "ناهد" سحبوا قرض من البنك من أجل بناء المستشفى، وعلى الرغم من أن هذا القرض يكفي مصاريف بناء المستشفى إلا انهم يردون جمع تبرعات من أجل تحقيق أكبر ربح لهما.

مسلسل جمع سالم تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي وسلوى خطاب.