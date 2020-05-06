فن ومشاهير

تراند اليوم : أزمة وهتعدي.. سمسم شهاب يطرح كليب لمحاربة كورونا

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سعد عمر 0 تبليغ

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طرح الفنان سمسم شهاب، عبر موقع “يوتيوب”، فيديو كليب أغنية جديدة حول أوضاع انتشار فيروس “”، وتحمل عنوان “أزمة وهتعدي” من كلمات سامح الكومي، الحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر.

ويدور موضوع الأغنية حول فيروس الكورونا، ويشدد فيها على ضرورة الدعاء للخالق أن يرحمنا من الخوف والضيق الذي تسببت فيه هذه الأزمة، وأن تكون درسا لنا ونتعلم منها، كما يتناول الكليب مجهودات الدولة والأطباء ورجال الجيش والشرطة في الحفاظ على الشعب من انتشار الفيروس.

وسيطرح الكليب على عدة قنوات فضائيه وقد كانت آخر أعمال “شهاب” الأغنية الدعائية لفيلم “دفع رباعي بقوة”، بعنوان “ولاد البلد” من كلمات إيهاب منصور، الحان وليد عبدالعظيم، توزيع أشرف البرنس.

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الكلمات الدلائليه
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