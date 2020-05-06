تراند اليوم : الموجى الصغير: “أبويا رفض يسمع ألحانى وكان بيطردني”

قال الموسيقار الموجى الصغير، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجى، إن أشهر 3 أغنيات ظهرت بمناسبة شهر رمضان، هى “رمضان جانا” لمحمد عبدالمطلب، و”وحى يا وحوى” لأحمد عبدالقادر، و”مرحب شهر الصوم” لعبدالعزيز محمود، مشيرا إلى أن والده لحن 11 دعاء دينيا للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وكان الاتفاق أن يتم تلحين 30 دعاء بناء على اقتراح الإذاعية القديرة آمال فهمى، رئيس الإذاعة فى ذلك الوقت، والتى كلفت الشاعر عبدالفتاح مصطفى بكتابة الأدعية، لكن عبدالحليم لم يستطع استكمال الغناء لظروفه الصحية، فأكمل والده غناء الـ 19 داء الباقية، وكان قد وحد المقدمة الموسيقية للألحان مع تغيير اللحن فى كل دعاء.

وأضاف، فى حواره مع الإعلامى سمير عمر، ضمن حلقة الليلة من برنامج “أهل مصر” على قناة سكاى نيوز عربية، أن والده هو الوحيد الذى لحن للمأكولات والأطعمة ومنها المكرونة والأرز والسمك فى الدويتو الشهير بين فؤاد المهندس وصباح والذى كتبه الشاعر الراحل حسين السيد، كما لحن لصباح أيضا أغنية “حالو يا حالو”.

وتابع الموجى الصغير، أن عبدالحليم كان والده الثانى وكان يشارك الموجى فى تربيته وإخوته لأنهم ولدوا وشبوا على يديه وأحيانا كان يعاقبهم إذا أخفقوا فى الامتحان أو حصلوا على درجات قليلة، وكان يحضر إليهم دون موعد أو سابق إنذار خاصة فى رمضان وكانوا يفاجئوا به يدخل ويجلس على المائدة ليتناول الإفطار خاصة أنه كان يحب الملوخية التى كانت والدته تعدها خصيصا له.

وكشف الموجى، عن أن الشاعر الراحل حسين السيد اختاره لتلحين 16 دعاء دينى من أشعاره وغناء المطربة الراحلة فايدة كامل، رغم وجود الموجى الكبير، وبليغ حمدى، وكمال الطويل، لأنه أدرك أن لديه موهبة مختلفة فى التلحين، مشيرا إلى أنه عندما عرض ألحانه على والده رفض سماعها وطرده من الغرفة وقال له: “أنا مش عايز أسمعك، لكن عايز الناس هى اللى تسمع وتقول رأيها”.