تراند اليوم : مصطفى قمر فرحان بأبنه نجم مسلسل “خيانة عهد”

علق تيام قمر ، نجل الفنان مصطفى قمر ، على دوره في مسلسل “خيانة عهد”، قائلا: بالرغم من أنه ليس أول دور لي لكنه أحدث علامة فارقة في أذهان الناس بسبب أن الدور منحه أكبر مساحة له منذ دخوله المجال الفني، مشيراً إلى أن سبب إعجاب الناس به يعود لطبيعة الدور واصفاً إياه “بالدور اللي يخض”.

وأشار إلى أن الشخصية مركبة في المسلسل، خاصة أنه يقوم بدور شخصية انطوائية والذي يأتي بسبب إهمال الأهل.

وكشف في مداخلة عبر تطبيق “ماسنجر” مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية “العربية الحدث”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن والده لم يتدخل في العمل واكتفى بالدعاء له وترك الفرصة له للانطلاق، قائلاً “بابا ساعدني بالدعوة الحلوة ربنا يوفقك ياحبيبي” ولكن والدي ينصحني دائما بأن أكون هادئاً في التمثيل.

وقال تيام، إنه يبلغ من العمر 23 عاماً الآن، كاشفاً أنه يدرس المسرح والإعلام في الجامعة الأمريكية، مشيراً إلى أن التمثيل له حلم منذ صغره منذ عمل فيلم “قلب جريء” مع والده، وظل حلم يرادوني حتى الآن، موضحا أنه غير ميوله الجامعية وقرر تغيير مساره من دخول الهندسة لدراسة هذا المجال، وأنه يعمل على صقل مواهبه حاليا بورش عمل.

وأوضح أن التصوير لازال مستمراً وتأخر كثيراً في ظل جائحة كورونا وضيق الوقت مع الإجراءات الاحترازية.

وفي أثناء لقائه عبر تطبيق “زووم ” دخل والده الفنان مصطفى قمر ، وشاركه المداخلة في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، علق على دور نجله قائلاً “الواد عمل دور حلو أوي.. في البداية ابني حب التمثيل جداً وكنت رافض دخوله المجال الدراسي اللي يخص التمثيل لكني اكتشفت موهبته ورأيت أنه يستحق دراسة ما يحبه عشان كده سبته”، مشيراً إلى أن تيام لا ينتظر مني أي تعليق في عمله واكتفي بالنصح عن بعد، قائلاً “والله ما بقوله حاجة خالص فقط أقوله خليك هادي وراسي”، موضحا أن نجله الثاني إياد قرر أن يبتعد عن الفن ويدرس الاقتصاد، وقال لي يابابا أنا ميولي بعيدة عن الفن وقال لي “يابابا لو سمحت أنا بعيد عن الفن أنا بدرس اقتصاد.. وعاملنا فيها الدكتور إياد.