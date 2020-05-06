تراند اليوم : بالفيديو.. هشام سليم عن ابنته المتحولة: مقدرش أمنعه عن مزاولة حياته

قال الفنان هشام سليم، إنه من الصعب عليه حاليا أن يفهم ما تشعر به ابنته المتحولة “نور”: “نور في رأيي لغاية دلوقتي محطش إيده على كل حاجة هو بيكتشفها في نفسه، وصعب عليا أفهم بالظبط هو حاسس بإيه، وده هياخد وقت كتير أوي”.

وأضاف “سليم”، خلال استضافته وابنه ببرنامج “جعفر توك”، والذي يقدمه الإعلامي جعفر عبدالكريم، والمذاع على فضائية “دويتشه فيله”، أنه لا يشعر بفقدانه لابنته “نورا”: “مش حاسس إني مفتقدها خالص، ولو كانت نورا وبقى نور أنا موافق، ومقدرش أمنعه عن مزاولة حياته بالطريقة اللي هو حاسس بيها”، موضحا أنه لم يستشر أهل الخبرة من الدين الإسلامي على ما قامت به ابنته: “ربنا مش طالب مننا أننا نحكم على حد، وربنا خالقنا وحاططنا في الدنيا دي وهو اللي هيحاسبنا في الآخر، ومحدش ليه الحق أنه يحاسبني أو ابني لمجرد أنه شايف نفسه أحسن منه، وكل واحد حر في اعتقاده”.

من جانبه، قال “نور” إن تحوله ذلك لا يعد مشكلة، بينما تظل المشكلة الرئيسية هو ميلاده في دولة عربية: “مش شايف أنها مشكلة، بس المشكلة انه في المجتمع اللي إحنا فيه فيه ناس شايفة إني غلط”، موضحا أنه متقبل نفسه عما هو عليه حاليا: “فيه حاجات كتير لسه بفكر فيها، وكان عندي 18 سنة، ولما سافرت بره سألت نفسي أسئلة كتيرة ودي كانت الفيصل في حياتي”