تراند اليوم : عمرو ودياب يشوقون الجمهور للأحداث الجديدة بهذة الصورة – شاهد

شارك الفنان على ربيع جمهوره بمجموعة صور من كواليس مسلسل عمر ودياب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر على ربيع مع صديقه الفنان مصطفى خاطر بالصور، وعلق عليها قائلا: “مسلسل #عمر_ودياب انتظروناااا الحلقات القادمة أقوى على قناة أون الساعة ٦:٣٠ على الفطار وعلى قناة الحياة الساعة ٩ والإعادة ٢:٣٠ قبل الفجر #هتولع_نار_هتبقي_دماار #علي_ربيع .. ضاعت شغلانة الفندق ربنا يكرم في الي جي تابعونا #عمر_ودياب”.

وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.