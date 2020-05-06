تراند اليوم : شاهد.. صورة عفوية لإيميه صياح تحتفل بعيد ميلادها مع توأميها

احتفلت الممثلة والإعلامية إيميه صياح بعيد ميلادها هذا العام برفقة توأمها ثيو شربل وكيلي ماريا.

ونشرت إيميه صياح صورة تجمعها بطفليها، تحيطهم مجموعة من البالونات المكتوب عليها “عيد ميلاد سعيد” وأخرى على شكل كلمة MOM “أم” عبر حسابها الخاص على إنستقرام.

وعلقت كاتبةً: “في العام الماضي، تمنيت وأطفأت الشموع.. هذا العام، تحقّقت أمنيتي”.

وأضافت: “كبرت سنة… وعمري صار أحلى بوجودكم”.

جدير بالذكر أنّ إيميه صياح كانت قد رزقت بتوأم، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ونشرت صورة لطفليها من داخل المستشفى، وأعلنت عن استقبالها لتوأمها بكلمات من القلب عبر حسابها على انستقرام قائلة: “لقد صلينا من أجل هذه المعجزة والله رزقنا باثنين في يوم 12 يناير (كانون الثاني) 2020، ثيو شاربل وكيلي ماري، لتصبح عائلتنا مكونة من أربعة أشخاص”.

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د.