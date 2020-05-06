عادل إمام نمبر وان .. تعرف علي قائمة أجور نجوم دراما رمضان

من عام لأخر تشتعل حرب الأجور بين نجوم الدراما الرمضانية، فيخرج في بعض الأحيان أحد الفنانين ليعلن للجمهور انه الأعلي الأجر ولكن في حقيقة الأمر يتم الإعلان عن أجور نجوم الدراما من قبل شركات الإنتاج التي تعاقدت معهم.

ومن خلال هذا التقرير سنوضح لكم أجور بعض نجوم دراما رمضان 2020 والتي أعلن عنها خلال الفترات الماضية بشكل رسمي، حيث تصدر القائمة الزعيم عادل إمام بأخر 40 مليون جنيه عن مسلسله فلانتينو الذي يقوم ببطولته بجانب دلال عبدالعزيز وطارق الإبياري وحمدي الميرغني وداليا البحيري ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .

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ويأتي في المركز الثاني الفنان محمد رمضان الذي تقاضي 18 مليون جنيها عن مسلسله الجديد البرنس الذي يقوم ببطولته بجانب الفنانة نور اللبنانينة ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وجاء في المركز الثالث الفنان أمير كرارة بأجر 11 مليون جنيها عن مسلسله الجديد الأختيار الذي يقدم من خلاله قصة البطل الشهيد أحمد منسي، ويشارك معه في بطولة العمل مجموعة من نجوم الدراما من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن.

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وبعد ذلك ياتي الفنان ياسر جلال بأجر يصل إلي 9 مليون جنيها عن مسلسله الفتوه الذي يشارك في بطولته نجلاء بدر وأحمد صلاح حسني ومي عمر والذي يجسد من خلاله سيرة أحد فتوات الاحياء المصرية قديما.

وفي المركز الخامس الفنانة نيللي كريم بأجر 7 ملايين جنيها عن دوراه في مسلسل ب 100 وش التي تقوم ببطولته بجانب الفنان أسر ياسين والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي .

وبعد ذلك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأجر 5 ملايين جنيها عن مسلسل ونحب تاني ليه الذي يقوم ببطولته شريف منير ووكريم فهمي والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الخيانة الزوجية .

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