محمد صبحي يرفض تسمية الأطباء بالجيش الأبيض !

حل الفنان محمد صبحي ضيفا علي الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها وأطلق خلال البرنامج العديد من التصريحات النارية والتي كان أهمها عن فيروس كورنا العالمي وأكد أنه مؤمن بنظرية المؤامرة، وانه شاهد العديد من المقاطع المصروة عن فيروس كورنا، قبل انتشاره بالعالم ووقتها قرر أن يلتزم بالعزل المنزلي قبل فرض الحكومة المصرية قرار حظر التجول .

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وأكد ان هناك 1000 فيروس قادم، وسوف تكشف هذه الأوبئة الحكومات التي تحكم الدول، وأشاد بطريقة الحكومة المصرية في التصدي لفيروس كورنا ، وأكد أنه يجب علينا كشعب ان نعي جيدا للمرحلة التي نعيشها ونعلم أن القادم سيكون مختلف تماما.

ورفض محمد صبحي الظهور في إعلانات التوعية ضد فيروس كورونا، لانه يري أن دور الفنان أن يقوم بالتوعية من خلال أعماله الفنية وهذا ما قدمه طوال السنوات الماضية من خلال أعماله الفنية التي قدمها علي مدار العقود الماضية، واوضح أن دور الفنان ليس في تقديم نصائح للمواطنين بالجلوس في منازلهم لان الفنان لا يجلس في منزله.

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ورفض محمد صبحي تسمية الأطباء بالجيش الأبيض، وأكد أن بعد انتهاء هذه الأزمة يجب أن يعدل الهرم المقلوب ويكون الباحث العلمي والطبيب في المقدمة .

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