نجم شهير ينفصل عن خطيبته بعد حلقته مع رامز جلال

أثار لاعب النادي الاهلي ولاعب المنتخب المصري محمود عبدالمنعم كهربا جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ان قام بحذف نورهان شقيقة الفنانة إسراء عبدالفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، وذلك بعد أن أعلنوا ارتباطهم خلال الأشهر الماضية.

وبالرغم من ارتباطهم إلا ان كهربا لم ينشر له أي صورة مع نورها طوال هذه الفترة، وقامت نورهان بنفس الفعل أيضا بعد ان حذفها كهربا ليعلنا أنفصالهم بشكل غير مباشر عبر حساباتهم الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي .

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يشار إلي ان محمود عبدالمعنم كهربا كان له تجربة عاطفية أخري مع ابنة الحارس الدولي عصام الحضري، وارتباطا رسميا وبعد عدة أشهر انفصلا، كما تزوج قبلها من المذيعة سارة خليفة وانفصل عنها أيضا.

وظهر كهربا خلال الأيام الماضية في برنامج رامز مجنون وقد انفعل بشكل كبير علي رامز جلال ورفض ما قام به رامز، وحاول عدة مرات إيقافة لكن رامز اكمل برنامجه، وبعدها انتقم منه كهربا حتي وصل رامز جلال الي غرفته وحاول أن يصالحه عدة مرات، وتعرض كهربا بعد الحلقة لانتقادات شديدة بسبب طريقة حديثة عن نادي الزمالك المصري.

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