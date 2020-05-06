نجلاء فتحي في أحدث ظهور لها..شاهدوا كيف تغيرت ملامحها!

شارك المخرج خضر محمد حضر متابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع الفيديو والصور إنستقرام، بمقطع تم تصويره من مجموعة كبيرة من أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده خاصة وانه يتواجد حاليا خارج مصر.

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وكانت مفاجأة هذا المقطع ظهور النجمة الكبيرة نجلاء فتحي التي اختفت عن الظهور طوال الفترات الماضية بعد وفاة زوحها الكاتب الكبير والإعلامي حمدي قنديل، وظهرت نجلاء في المقطع وهي تهنئ زوج أبنتها بعيد ميلاده وتتمني عودته إلي القاهرة سالما .

يشار إلي أن الفنانة نجلاء فتحي قد أبتعدت عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة بسبب إصابتها بأحد الأمراض الجلدية التي قضلت بعدها الابتعاد عن الأضواء تماما، وكان يتولي زوجها الكاتب الراحل علاجها .

وقدمت نجلاء فتحي مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية المميزة التي نالت إعجاب الكثيرين من محبيها ومن بين هذه الأعمال رحلة النسيان، أذكريني، موعد مع الحبيب، كونشرتو في درب سعادة، بطل من الجنوب، المرأة الحديدة، أحلام هند وكاميليا، والجراج الذي نالت عنه العديد من الجوائز والذي شارك في بطولته فاروق الفيشاوي وسيد زيان ومجموعة كبيرة من ننجوم السينما المصرية .

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