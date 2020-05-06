الحزن يسيطر على تامر حسني.. فما السبب؟

حالة من الحزن الشديد انتابت الفنان تامر حسني بعد أن علم بوفاة إحدي متابعيه التي كانت دائمة التواصل معه عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك تامر حسني جمهوره ومحبيه بمنشور نعي من خلاله هذه الفتاة التي توفيت بعد معاناة مع المرض، وقال تامر في منشورة "الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا وكنتي بتقولي الحمد لله، روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان يعني أكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد إيه عشان المكانة الجميلة اللي أنتي فيها دلوقتي واختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة الله يرحمك يا أجمل ملاك"، وتفاعل معه الكثيرين من متابعيه الذين حرصوا علي تقديم واجب العزاء في الفتاة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة .

علي ناحية أخري انتهي تامر حسني خلال الفترة الماضة من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد الذي يشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة وحتي الان لم يتم الإستقرار علي موعد نهائي لطرحة بدور العرض السينمائية .

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وشارك تامر مؤخرا في أوبريت غنائي وطني بعنوان أنت أقوي وشارك في غنائه مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.