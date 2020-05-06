بعد اصابتها بعاهة مستدامة ..فيفي عبده تسبّ رامز جلال

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفه علي برنامج رامز مجنون رسمي الذي يخوض به الفنان رامز جلال الموسم الرمضاني الجاري، وبدات الإعلامية أروي في أولي فقرات البرنامج حتي تفاجئت بتواجد رامز جلال.

وعندما شاهدت فيفي عبده رامز جلال في البرنامج قالت " يا اما لا لا لا يانهار أسود ومنيل عليك وعلي سنينك"، وظلت طوال البرنامج تهاجم رامز جلال وتوجه له الشتائم .

يشار إلي أن فيفي عبده قد خرجت قبل حلول شهر رمضان الكريم وأكدت إنها ستقاضي رامز جلال بعد أن تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في اذنها بسبب مشاركتها في برامج المقالب التي قدمها والتي حلت عليها ضيفة، ورفضت فيفي عبده فكرة برامج المقالب تماما، إلي أن خرجت الموسم الرمضاني الجاري، ببرنامج مقالب جديد بعنوان خلي بالك من فيفي تعتمد فكرته علي استضافة النجوم في منزلها وتتحدث معهم علي انتاج برنامج فني تقدمه إحدي الفتيات المغربيات التي تظهر معها خلال أحداث البرنامج، وظهر معها خلال الحلقاتا لماضية الكثيرين من نجوم الفن من بينهم زينة وإدوارد وغادة عادل وانجي علي وحسن الرداد وغيرهم من نجوم السينما والدراما المصرية .

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