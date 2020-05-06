ابنة كارول سماحة تحضر الحلوى بنفسها

ظهرت ابنة االفنانة كارول سماحة "تالا" بصورة نشرتها سماحة على صفحتها على "انستاغرام"، وهي تحمل قالب حلوى من تحضيرها.

وعلّقت كارول على الصورة قائلة: "حبيبة قلبي، بنتي تالا تصنع الحلوى بمفردها! يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام ما رأيكم ؟".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد عبّرت الفنانة كارول سماحة مؤخرا عن اعجابها بتفهّم الممثل المصري هشام سليم لتحوّل ابنته "نورا" جنسيا الى "نور" مثنية على جرأته في الإعتراف بذلك.

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