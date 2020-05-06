قرار وائل كفوري بالهجرة يثير غضب مواقع التواصل

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عبّلر الفنان اللبناني وائل كفوري عن غضبه تجاه تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة/ الليرة مش قـد الأُجرة/ خـزّقـت وراق العِـملِـة/ وقدَّمت وراق الهُجرة".
وسبق أن انتقد الكفوري الأوضاع السيئة كاتبا على صفحته :"رزقالله . . . كانـو يـقولو بلادي من أحلى البلدان راحِـت . . إيّـام الّـلـولـو يـا ضـيعـانَك يـا لبـنـان".
وردت إحدى المتابعات منفعلة : الوطن لي عملك فنّان مش بالهجرة بيتكافى فترة بتقطع عا لبنان ل بعدو من أجمل بلدان بإذن الله بيتعافى"
كما جاء رد آخر رد على تعليق كفوري "الشهامة انت العنوان ب فنك عندي ذكرى مش لازم تترك لبنان بكرا بيتغير بكرا بلادي مر عليها كتير قهر وجوع وتعتير بدنا تحلم بالتغيير مهما جد وشو مايصير وبكرا بيتغير بكرا".
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