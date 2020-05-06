خطأ اخراجي يعرض مسلسل "الاختيار" للانتقاد

منذ عرض أولى حلقاته ضمن دراما رمضان يحظى مسلسل ا"لاختيار" بنسبة متابعة كبيرة ، نظرا لأنه يتناول ملحمة وطنية تتمحور حول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، الذي توفي في حادث إرهابي عام 2017.

في نهاية الحلقة الثامنة من المسلسل وقع صناعه في خطأ يتعلق بظهور إحدى السيارات التي لا تتناسب مع الحقبة التي تدور خلالها أحداث المسلسل.



في هذا المشهد يغادر "هشام العشماوي" الذي يجسده أحمد العوضي منزل "أبو عبد الله" بعد تنفيذ عملية اغتيال وزير الداخلية في اتجاه بيته وعندما علم من البواب أن الأمن قبض على زوجته وابنه كان "هشام العشماوي" يحاول الهرب ويظهر في الشارع الذي كان يحاول الهرب فيه سيارة ميتسوبيشي اكلبس كروس وهي سيارة لم تكن موجودة في عام 2013 حيث تدور أحداث المسلسل.

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يُذكر أن "الاختيار" يدور حول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، الذي توفي في حادث إرهابي عام 2017، فكان قائد الوحدة 103 صاعقة، ونال الشهادة في أحداث كمين البرث بمدينة رفح شمال سيناء، وجسد دور المنسي الفنان أمير كرارة.

شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، ومنهم سارة عادل، دينا فؤاد، أحمد العوضي، حازم سمير، ضياء عبد الخالق، رامز أمير، وغيرهم.