وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي.. اشهر قُراء القرآن الكريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تُوفي القارئ الشيخ المصري محمد محمود الطبلاوي، شيخ المقرئين ونقيب القراء في مصر، عن عمر يناهز الـ86 عاماً بحسب ما اعلنت النقابة في بيان رسمي.

الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، قال في تصريحات صحفية إنه سيتم تشييع جثمان الشيخ الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، بحضور أسرته فقط، لافتاً إلى عدم وجود نية بإقامة عزاء، بحسب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

يُذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي وُلد في 14 نوفمبر عام 1934، بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات في «الكُتاب»، وبدأ في الانفراد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره، كما تم دعوته لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة، حتى ذاع صيته وأصبح أحد أبرز أعلام المقرئين في العالم العربي.