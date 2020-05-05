عمرو أديب يعلق على الفيديو المنتشر له يهاجم فيه شيخ الأزهر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب، ظهر فيه وهو يهاجم شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وطالبه بتقديم استقالته، وهو ما أثار الانتقادات بشكل كبير.
وفي أول تعليق لعمرو أديب، أكد أن الفيديو قديم، قائلا:”الفيديو كان من خمس سنوات، وتم وضع شعار MBC مصر على الفيديو لكي يظهر كأنه جديد، ولم يتم التحقق من شاهد الفيديو”.
وأضاف، في برنامجه “الحكاية”: “الفيديو كان منذ حوالى خمس سنوات، وكان الوقت عصيباً على الدولة المصرية، جراء وقوع بعض العمليات الإرهابية على رجال الأمن، وأن الوقت كان أسود على الجميع”.
الإعلامي المصري أكد أنه كان فى حالة عصبية وتوتر بسبب الأحداث التى كانت تشهدها البلاد وقتها، وكان يتحدث عن تجديد الخطاب الدينى، مشددا على أن الفيديو كان فى عام 2015.
وتابع: “ياريت الناس تحط مجهودها فى المكان الصح، وتساعدوا البلد على أنها تقف على رجلها”، لافتا إلى أنه يحاول توضيح الأمور لأن هناك الكثير من المواطنين يقومون بإعادة نشر هذا الفيديو دون التحقق منه، قائلا: “مكنتش حابب أعلق ولكن ناس كتير طلبوا مني وسياق الفيديو تاريخي قديم وحديثي كان بسبب العمليات إرهابية”.
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