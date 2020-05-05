بعد قصة حب مزعومة.. هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها بالنصب عليها في 63 مليون

رنا صلاح الدين - في مفاجأة مدوية، قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى بتحرير محضرا عن طريق محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

كانت هيفاء قد ظهرت في أكثر من مرة مع مدير أعمالها السابق في مناسبات مختلفة وكانت تقوم بنشر صور معه تشير هذه الصور إلى أن علاقتهما القوية والتي قد تكون ليست مجرد علاقة عمل فقط، وخرجت حينها شائعات عن وجود قصة حب بينهما.

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هيفاء وهبي تحدثت مؤخرا في لقاء اعلامي عن فترة الحجر المنزلي الذي تعيشه حاليا وقالت: “خلال فترة العزل الاجتماعي تعرفت أكثر على والدتي أكثر، وسمحت لي الفرصة بالجلوس معها، أحببتها أكثر فهي امرأة لطيفة”.

فيما أبدت تأثرها بسبب عدم عرض مسلسلها “أسود فاتح” الذي كان من المقرر أن تنافس به في الماراثون الرمضاني هذا، قائلة: “من الأفضل لنا أننا لم نصور في الظروف الصعبة التي سمعنا عنها لأنه كان سيؤثر على نوعية العمل”.

كما كشفت عن قرب صدور أغنية جديدة لها ضمن ثلاث أغاني كانت قد قامت بتحضيرها قبل أزمة كورونا، لكنها لم تحسم قرار الاختيار من بينها ، متمنية من الجميع أن يلتزم المنزل كي يظل بلدها لبنان من أقل البلدان التي تتأثر بفيروس كورونا.