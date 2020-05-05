بعد حياة الفهد.. طارق العلي يثير الانتقادات بتصريح ضد الوافدين

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثار الفنان الكويتي طارق العلي انتقادات عدد كبير من متابعيه بتصريح ضد الوافدين ببلده الكويت.
الفنان الكويتي كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “صباح الخير يا حكومتنا الغالية تكفون اتركوا عنكم المقولة الدبلوماسية العلاقة بين البلدين أكبر من مثل هاذي الأحداث”.
وأضاف: “لأن هالجملة هي من جرعة بعض الدول علينا وتهاونت في تعاطيها مع تصرفات ابنائها فعلموهم ان أمن البلد واحترام قوانينه وهيبته اكبر من اي علاقه بين البلدين وبالدبلوماسية”.
وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد قد أثارت مؤخرا جدلا واسعا بتصريحاتها ضد الوافدين، والمصابين بفيروس “كورونا” غير الكويتيين، حيث طالبت بطردهم من الكويت والإلقاء بهم في الصحراء، وهو ما عرضها لحملة هجوم عنيفة.
الفنانة الكويتية قالت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “أزمة وتعدي” على قناة “ATV”: “لو كان الأمر بيدي لرميت هؤلاء الوافدين في الصحراء”.
حياة الفهد عادت وتراجعت عن تصريحاتها، أنها لم تقصد دولة بعينها، لكنها قصدت تجار الإقامات، الذين يتاجرون بالعمالة ويصبحون عمالة مخالفة بسبب عدم تسديدهم للكفيل.
كما شددت على أنها لم تقصد الأشخاص الذين لديهم وظائف ثابتة ولديهم أسرة ومنزل يعيشون فيه، بل تقصد العمالة المخالفة الذين لا يمتلكون وظائف ثابتة وسيشكلون حملا على الدولة، فالكويت عدد سكانها مليون وعليها 5 مليون وافدين، وترى أن المستشفيات في الكويت لن تتحمل.
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