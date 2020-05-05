عيسي المرزوق متهم بسرقة صورة ابنة نجم ريال مدريد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان الكويتي عيسي المرزوق لهجوم على السوشال ميديا بعد سرقته لصورة، أظهرت أصابع يد اللاعب الكولومبي الشهير خامييس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني وهو ممسكا بيد طفلته، حيث قام المرزوقي بتعديل الصورة وتبديل يده مكان الأخير ليعلن عن إنجابه مولودة جديدة .

وعلق المرزوقي على الصورة عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلاً "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات رزقني الله بمولودة أسميتها ريما اللهم أنبتها نباتا حسنا".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة وجاءت التعليقات، ‏"شفيهم المشاهير يسرقون صور الأجانب ؟، ‎نور_الغندور ‎ وعيسى_المرزوق.. أاغرب شيء شفته هالسنة سالفة نور الغندور وعيسى المرزوق.. ‏والله من أمس ميييييته ضحكككككك مخي مب قاعد يستوعب".

وأضاف آخرون:‏"عيسى المرزوقي استغل إيقاف الدوريات العالمية ووقع ابن خاميس رودريغيز ..ترى نور وبثينة وفاطمة وحده تسوي لهم بس ستل الحركة غبية.. ‏مرة نور الغندور والحين عيسى المرزوقي الحجر طلعهم على حقيقتهم اجل تسرق صورة طفل".

وكان الفنان الكويتي عيسى المرزوق قد أثار ضجة كبيرة بعد نشر فيديو كشف من خلاله أنه اشترى كمامات من الماركة العالمية "فندي" من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وظهر المرزوق في الفيديو وهو يستعرض الكمامات، التي وصل سعرها إلى ما يقارب 300 دولار أمريكي، معلقا أن الناس لم يصدقوا أنه قام بطلبها بالفعل.

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وأضاف المرزوق أن حجم الكمامات الصغير تسبب في إزعاجه، لكنه أوضح لاحقا أنه تمكن من تغيير حجمها لتتناسب مع حجم وجهه.

وجاء الفيديو الذي نشره المرزوق بعد انتشار الفيروس بشكل كبير في الكويت مؤخرا، وإعلان إصابة عدد من الأشخاص به ووضعهم بالحجر الصحي، من ضمنهم الفنان عبدالله بو شهري.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مستنكرين تصرف الفنان الكويتي بهذا الأمر، واصفين ما قام به بأنه نوع من أنواع الاستعراض، رافضين تصرفه، مشيرين إلى أنه يستغل أزمة "فيروس كورونا"، وهو أمر غير مقبول أخلاقيا على حد قولهم.

ولم يخل الأمر من بعض المدافعين عن المرزوق الذين اعتبروا أن ما قام به يعد حرية شخصية.