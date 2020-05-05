فهد الحيان: مسلسل "مخرج7" في الحضيض والقاع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الفنان السعودي فهد الحيان عبر بث مباشر في إحدى حساباته على السوشال ميديا مسلسل "مخرج7"، بسبب المحتوى الذي يقدمه والذي وصفه بأنه غير هادف.

وقال الحيان إن العمل الدرامي "مخرج7" في "الحضيض إلى القاع ولا يليق، معلش اللي يزعل يزعل والي يرضى يرضى، وهذي وجهة نظري".

وأشاد الكثير من المتابعين برأي الفنان السعودي وأكدوا أن وجهة نظره تمثلهم، نظرًا للأخطاء العديدة التي وقع بها المسلسل بعد مرور 12 حلقة منه، مشيرين إلى أن العمل ككل أثار استغرابهم بسبب الروايات التي يتبناها، والتي تعد في أغلبها مخالفة للجمهور السعودي.

وقال أحد المتابعين:"صح لسانك يابو حيان، والحين يجونك المطلبين ويزعلون ياعمي الحق ماينزعل منه وهذا الحق"، وأضاف آخر:" نعم هذا ما نقوله المسلسل لم يكن حسب التطلعات والقصبي أفسد تاريخه الفني، والأخطاء الإخراجية كثيرة، والنص ضعيف والفجوات عديدة، والحوارات متصنعة جدا".

وكان مغردون قد تساءلوا فيما إذا كان ما يقدمه القصبي هذا العام يصنف بلائحة الكوميديا أم لا، فكانت أغلب الردود بأنهم لا يرونه كوميديا.

فيما ذهب آخرون إلى أن اعتراض فهد الحيان على المسلسل جاء نتيجة عدم اشتراكه فيه، بينما دافع آخرون عن وجهة نظره وأن من حقه الانتقاد وطرح أفكاره حول الأعمال الفنية.

و منذ حلقته الأولى يتعرض مسلسل مخرج 7 لانتقادات كبيرة من الناحية الفنية والدرامية والمحتوى والرسالة التي يقدمها وأداء الفنانين وأخطاء التصوير والسقطات الإخراجية، فهو بحسب المتابعين لا يحقق طموح المشاهد.

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وتستمر الأخطاء التي أصبحت تحت مجهر المتابع، فرغم الأسماء الكبيرة التي يضمها المسلسل من إخراج وفنانين كراشد الشمراني وعبدالمجيد الرهيدي وحبيب الحبيب، لم يمنع تعرضه لانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لوقوعه في بعض الأخطاء الإخراجية والنصية.

وأثار مسلسل "مخرج 7" الكثير من الجدل ، بتناوله قضايا حساسة ومنها " نكران بعض الفلسطينيين، والمثليين وارتداء العباية وغير ذلك من المواضيع الجدلية .

كما استفزت الحلقة الـ11 من المسلسل الكوميدي السعودي "مخرج7" المجتمع السعودي، وأدخله في حالة قوية من الجدل والغضب، وذلك جرّاء ما حدث في الحلقة التي اعتبرها البعض تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء، ومناقشة لقضية تعتبر في عرف القضاء السعودي انحلالا خلقيا وأخلاقيا، يعاقب عليه القانون بصرامة.

يذكر أن المسلسل من بطولة ناصر القصبي، وراشد الشمراني وريماس منصور وأسيل عمران وعبدالمجيد الرهيدي، وعدد من النجوم الآخرين.