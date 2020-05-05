محمد صلاح يتحول إلى مغني "راب" بعد توقف كرة القدم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اكتشف مهارة جديدة لديه، خصوصا بعد توقف النشاط الرياضي في العديد من دول العالم بسبب جائحة كورونا، ومنها الدوري الإنجليزي الذي يلعب فيه.

وتصدر نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محركات البحث العالمية، بعد ظهوره يغني "الراب" لأول مرة ضمن إعلان لشركة موبيل المصرية للوقود .

وظهر محمد صلاح خلال الإعلان الذي حقق نسب مشاهدة عالية بمجرد طرحه، وهو يغني بطريقة "الراب" الشهيرة لأول مرة، مرتديا ملابس غير رياضية وأقرب بكثير للمظهر الشعبي .

وتضمنت كلمات الأغنية التي يؤديها في الإعلان: "مش جاي أحكي عن بدايتي وقصتي.. وإزاي وصلت للنجاح وإزاي حققت شهرتي.. كل واحد فيكو ناجح والحقيقة في نظرتي.. أنتوا 100 مليون حكاية أولى إنها تتحكي".

ويستهدف الإعلان الحديث عن نماذج النجاح المنتشرة في مصر، حيث ظهر أشخاص مختلفون يتحدثون عن قصة نجاحهم في الحياة، واختتم صلاح الإعلان بجملة: "كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة".

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ويعتبر هذا الإعلان الثاني الذي يشارك فيه محمد صلاح بعد ظهوره في لقطات طريفة مع ابنته مكة، في الإعلان الذي طرحته شركة "فودافون"، والذي حمل عنوان "عزوتنا ملايين"، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وضم الإعلان، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والمشاهير، ومنهم: "شيكو، وهشام ماجد، وشيماء سيف، ومحمد هنيدي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وإسعاد يونس، ولاعب الكرة محمد صلاح وابنته مكة، وأمينة خليل، ومنى زكي، وأحمد فهمي، وأمير عيد".

فيما غنت الفنانة شيرين أغنية الإعلان الذي حمل رسالة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ إذ ظهر كل فنان وهو يتواصل مع أصدقائه من داخل منزله، عن طريق محادثات الفيديو.

وتدور فكرة الإعلان هذا العام، عن قضاء النجوم لعزلتهم في الحجر الصحي، والتي تنوعت بين الرياضة والغناء والأعمال المنزلية، وذلك بهدف توصيل رسالة للجمهور عن كيفية الاستمتاع بالعزل للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.