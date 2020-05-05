زوجة علي ربيع تتألق بالعباية في نهار رمضان

نشرت ندى محمود زوجة نجم مسرح مصر علي ربيع ، صوره لها من خلال حسابها الشخصي "إنستجرام".

وظهرت زوجة علي ربيع في الصورة بـ عباية وملابس محتشمة خلال نهار رمضان، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ويخوض الفنان علي ربيع السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "وصل أمانة" بطولة مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

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وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.

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