شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 12.. عشماوى يصور مبنى المخابرات بالإسماعيلية لتفجيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة on، أحداثاً سريعة، حيث بدأت الحلقة بطلب أبو عبد الله – ضياء عبد الخالق قائد أنصار بيت المقدس، من عشماوى تفجير مكتب المخابرات بمدينة الإسماعيلية، وذلك لتخوف الجماعة من تردد بعض أهالى الإسماعيلية على مكتب المخابرات، وأوضح عشماوى لـ أبو عبد الله، أن تلك لعملية مغامرة كبيرة ونتيجتها ستكون صعبة، ليرد أبو عبد الله قائلاً: "آن الأوان أن نكشر عن أنيابنا ونعلن أننا قوة لا يستهان بها، الساحة صارت فاضية لازم نملاها قبل ما غيرنا يملاها، ركز في الهدف الذى تسعى إليه".





وعلى الجانب الآخر، يدرس الرائد أركان حرب أحمد منسى – أمير كرارة مع قائد كتيبة 103 صاعقة المقدم مدحت الحنفى - أحمد وفيق، محاولة دخول عشماوى لسيناء، وأكد منسى أنه سيظل يبحث عن عشماوى ليجده ويسلمه حياً قائلا: "يا فندم أنا مش هبطل أدور على هشام عشماوى يا إما أجيبه، يا إما واحد فينا يموت التانى".

كما دار حديث بين عماد عبد الحميد – عابد عنانى وبين هشام عشماوى – أحمد العوضى، أن "الجيش المصرى استطاع أن يوضح للعالم مدى قوته، ونحن دورنا حالياً أن نوضح للعالم أن الحكاية مش سهلة.. وليها تمن.. ولازم يدفعوه".

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وبالفعل قام عشماوى بمعاينة مكتب مخابرات الإسماعيلية من الخارج، وبدأ يصوره من كل اتجاه، مستقلا سيارة ملاكى مع سائق، وخلال معاينته يتذكر عشماوى حديث مع القائد أحمد منسى بطريقة "الفلاش باك" الخطط والاستطلاع، في إشارة منه عن الخطط التي يقدمها من أجل تفجير مبنى المخابرات.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.