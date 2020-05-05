شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على الفيلم الوثائقى Becoming لـ ميشيل أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن أول تريلر للفيلم الوثائقى Becoming، حيث ينضم المشاهدين إلى السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما في فيلم وثائقي، الذى يكشف جوانب من حياتها وآمالها واتصالها بالآخرين أثناء جولتها في " Becoming"، على أن يطرح غدا 6 مايو على المنصة، ووصلت مدته إلى ساعة و 29 دقيقة.

ويظهر فى الفيلم الوثائقى Becoming، كل من الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ومقدمة البرامج الكوميدية فوبى روبنسون.

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كما أعلنت شبكة Netflix إلغاء المسلسل الكوميدى الجديد Turn Up Charlie، بعد موسم واحد منه، والذى طرح فى 15 مارس الماضى، ومن بطولة إدريس إلبا، وقالت الشبكة فى بيان "لن يتم تجديد مسلسل Turn Up Charlie ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على Netflix. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية ".

ركز المسلسل الكوميدى Turn Up Charlie، على تشارلي الفريد (Elba)، وهو DJ عازب، والذي حصل على فرصة أخيرة للنجاح، شاك فى البطولة فرانكي هيرفي، وبايبر بيرابو و JJ Feild، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة نيتفلكس، تأجيل بإنتاج الموسم الثالث من مسلسل Sex Education، وذلك بسبب توقف أعمال التصوير حول العالم، للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر بد التصوير يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيله لـ مدة أسابيع أخرى، ويأمل العاملين على المسلسل أن يستطيعوا التصوير فى وقتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

على الرغم من أن تأجيل بدء التصوير ليس مفاجأة كبيرة، إلا أنه يؤكد حالة الفوضى التي يتم إلحاقها بجداول الإنتاج في جميع أنحاء العالم، لدى Netflix عدد من الأعمال البريطانية التي تأثرت بوباء COVID-19 ، وأبرزها The Witcher، الذي تم إيقاف تصويره في 16 مارس الماضى.